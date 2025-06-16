Cem Yiğit Üzümoğlu, metroda

Ünlü isimler zaman zaman halkın içine karışarak, toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda görülüyor. O isimlerden biri de Cem Yiğit Üzümoğlu.

REKLAM advertisement1 Metroda seyahat eden oyuncuyu, bir hayranı fotoğrafladı ve sosyal medyada paylaştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da sevgilisiyle sezonu açmıştı. REKLAM

Oyuncu, Yalıkavak’taki bir mekânda sevgilisiyle aşklarını gözler önüne sermişti.