Cem Özer: Yapmasınlar, yaptırmasınlar

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cem Özer, Levent'teki bir davette görüntülendi. Son dönemde genç oyuncuların tiyatroya yoğunlaştığı hatırlatılan Cem Özer; "Orası er meydanı. Oradan geçmeden olmaz. Sinemanın zorluğu vardır ama sahneye çıktığınız zaman seyirciyle baş başasınız. Seyirciyle baş başa kaldığınız zaman, seyirciyi hüzünlendirip ya da güldürmek zor iş. Onu becerebildiğiniz zaman oyuncu oluyorsunuz. Biri halı sahada futbol oynamak, biri gerçek sahada futbol oynamak gibi bir şey. Büyük sahada futbol oynadığınız zaman 'futbolcu' diyorlar" diye konuştu.