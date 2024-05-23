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        Haberler Magazin Cem Özer: Yapmasınlar, yaptırmasınlar - Magazin haberleri

        Cem Özer: Yapmasınlar, yaptırmasınlar

        Cem Özer, önceki gün bir davete katıldı. Ünlü oyuncu, estetik yaptırmak isteyen genç meslektaşlarıyla ilgili; "Oyuncu yüzüyle oynamaz. Çünkü Allah tarafından kendisine bahsedilmiş. Yapmasınlar, yaptırmasınlar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:25
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cem Özer, Levent'teki bir davette görüntülendi. Son dönemde genç oyuncuların tiyatroya yoğunlaştığı hatırlatılan Cem Özer; "Orası er meydanı. Oradan geçmeden olmaz. Sinemanın zorluğu vardır ama sahneye çıktığınız zaman seyirciyle baş başasınız. Seyirciyle baş başa kaldığınız zaman, seyirciyi hüzünlendirip ya da güldürmek zor iş. Onu becerebildiğiniz zaman oyuncu oluyorsunuz. Biri halı sahada futbol oynamak, biri gerçek sahada futbol oynamak gibi bir şey. Büyük sahada futbol oynadığınız zaman 'futbolcu' diyorlar" diye konuştu.

        • 2

          Genç oyuncuların estetik yaptırmaları hakkında da konuşan Cem Özer; "Yapmasınlar, yaptırmasınlar. Dünyaca ünlü starların hepsi normal. Bu insanların parası mı yok, aklı mı yok? Neden yaptırmıyorlar? Oyuncu yüzüyle oynamaz çünkü Allah tarafından kendisine bahsedilmiş surat. İlginçliği o. Bağdat Caddesi'nde yürüdüğüm zaman birbirine çok benzeyen insanlar görüyorum. Dudakları bahçe hortumuna dönmüş" dedi.

        • 3

          Ünlü oyuncu, eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat ile sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle ilgili ise "Bayılıyorum. Nejat'ın okuduğu bölüm bu. Yönetmen olacak inşallah. Şimdilerde ödev olarak yapıyor onları okula götürüyor. Seviyor bu işleri" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Cem Özer; "İleride anne ve babasının oynadığı bir projesi olur mu?" sorusuna da; "Sanmıyorum. Adam daha bizim oynadığımız dizileri ve filmleri bile izlemedi. Olursa çok güzel olur, Nejat'ın kararı" yanıtını verdi.

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