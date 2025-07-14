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        Haberler Magazin Cem Hakko, yeni sevgilisiyle tatilde - Magazin haberleri

        Cem Hakko, yeni sevgilisiyle tatilde

        Ünlü iş adamı Cem Hakko, yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile Bodrum'daki tekne tatili sırasında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 09:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:48
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        Yeni sevgilisiyle tatilde
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cem Hakko, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile Bodrum'da tatil yapıyor.

        Cem Hakko ile Nazlı Kayaaslan, Türkbükü’nde demirli olan yelkenli teknede görüntülendi.

        Cem Hakko ile Nazlı Kayaaslan, daha sonra botla bir mekâna giderek arkadaşlarıyla buluştu.

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        Cem Hakko, 2017'de evlendiği Ronit Gülcan'dan geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

        Cem Hakko ile Ronit Gülcan, dostça ayrıldıklarını ifade etmişti.

        Cem Hakko - Ronit Gülcan

        Cem Hakko ile Ronit Gülcan, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada; "Karşılıklı sevgi, saygı ve mutabakat çerçevesinde alınan söz konusu kararla ilgili tüm süreç hassas bir şekilde yürütülmüştür" ifadelerine yer vermişti.

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        #Cem Hakko
        #Nazlı Kayaaslan

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