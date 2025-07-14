Cem Hakko, yeni sevgilisiyle tatilde

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cem Hakko, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile Bodrum'da tatil yapıyor.

REKLAM advertisement1 Cem Hakko ile Nazlı Kayaaslan, Türkbükü’nde demirli olan yelkenli teknede görüntülendi.

Cem Hakko ile Nazlı Kayaaslan, daha sonra botla bir mekâna giderek arkadaşlarıyla buluştu. REKLAM

Cem Hakko, 2017'de evlendiği Ronit Gülcan'dan geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Cem Hakko ile Ronit Gülcan, dostça ayrıldıklarını ifade etmişti.

Cem Hakko - Ronit Gülcan Cem Hakko ile Ronit Gülcan, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada; "Karşılıklı sevgi, saygı ve mutabakat çerçevesinde alınan söz konusu kararla ilgili tüm süreç hassas bir şekilde yürütülmüştür" ifadelerine yer vermişti.