Kurban Bayramı'nda annesini ziyaret eden oyuncu Cem Davran, annesine şarkı söyleyerek destek oldu.

Cem Davran paylaştığı videoya, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Annelik ne muazzam bir mucize. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor, ben onun her saniyesini, kokusunu hatırlıyorum. Hayata yeniden başlamış gibiyiz, bayramları öğrettiği gibi hissediyorum hâlâ." notunu düştü.