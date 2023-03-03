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Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim

Cem Davran 59'uncu yaşına girdi. Doğum gününde çocukluk yıllarını yad eden Davran, "Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim ve babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor" dedi

Giriş: 03.03.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cem Davran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta nostajlik bir yolculuğa çıkardı.

  • 59'uncu yaşını nostaljik bir fotoğrafla kutlayan Cem Davran, çocukluk fotoğrafını "Bugün benim doğum günüm. Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor. Doğum günümde hepinize öfkesiz, huzurlu, vicdanlı, çağdaş, ulu önder Atatürk’ün ışığıyla dolu zamanlar diliyorum. Çocukluğumdan çocukluğunuza sonsuz saygı ve sevgilerimle" notuyla yayınladı. 

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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