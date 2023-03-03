59'uncu yaşını nostaljik bir fotoğrafla kutlayan Cem Davran, çocukluk fotoğrafını "Bugün benim doğum günüm. Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor. Doğum günümde hepinize öfkesiz, huzurlu, vicdanlı, çağdaş, ulu önder Atatürk’ün ışığıyla dolu zamanlar diliyorum. Çocukluğumdan çocukluğunuza sonsuz saygı ve sevgilerimle" notuyla yayınladı.