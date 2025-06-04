Cem Boyner'in kızı Elif Boyner’den 'Fatıma' ilahisi
İş insanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner, sosyal medya üzerinden yayınladığı ve binlerce kez izlenen 'Resul Kızı Fatıma' ilahisinin tam halini takipçileriyle paylaştı
İş insanı Cem Boyner’in, bir süre önce şehir hayatını bırakarak memleketi Eskişehir'in Sazak köyüne yerleşen kızı Elif Boyner, def çaldığı ve 'Resul Kızı Fatıma' ilahisini seslendirdiği videosuyla sosyal medyada beğeni topladı.
Boyner, def ve saz eşliğinde seslendirdiği ilahinin tam versiyonunu Sound Cloud hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ali Naki Gündoğdu ile seslendirdiği ilahiyi "Dün akşam meşkinden Fatima kaydımızı buradan dinleyebilirsiniz" notuyla yayınlayan Boyner'in o paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı.