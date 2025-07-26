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        Haberler Gündem KAAN Anlaşmasına ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan KAAN Anlaşmasıyla ilgili paylaşım

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Endonozya ile yapılan anlaşmayla ilgili olarak "Endonezya ile yaptığımız milli muharip uçak Kaan anlaşması hayırlı olsun. Bu ve benzeri anlaşmalar ile ölçeği büyütüyor, savunma sanayimizin ufkunu genişletiyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 17:53 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:50
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        KAAN Anlaşmasına ilişkin paylaşım
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı anlaşmada şu ifadeleri kullandı:

        Uzun soluklu projeleri mümkün kılan siyasi istikrar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve güçlü liderliği ile savunma sanayimiz her geçen yıl yeni boyutlar kazanıyor. Endonezya ile yaptığımız milli muharip uçak Kaan anlaşması hayırlı olsun. Bu ve benzeri anlaşmalar ile ölçeği büyütüyor, savunma sanayimizin ufkunu genişletiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz.

        BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milli muharip uçak KAAN'ın yalnızca ülke semalarında değil, ihracat sahasında da tarih yazdığını belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii ihracatı olarak kayda geçen bu kutlu gelişme, yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın açık bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

        Bolat, sosyal medya hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 48 KAAN satışı için Endonezya ile imzalanan sözleşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

        Milletin imanla yoğrulmuş azminin devlet aklıyla birleştiğini vurgulayan Bolat, "Milli Muharip Uçağımız KAAN, yalnızca semalarımızda değil, ihracat sahasında da tarih yazmıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii ihracatı olarak kayda geçen bu kutlu gelişme, yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın açık bir tezahürüdür. Bakanlık olarak bizler de bu topraklarda filizlenen her milli eserin dünya pazarlarında hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bolat, yüce Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihracatta güçlü, savunmada bağımsız Türkiye idealine hep birlikte yürüdüklerini kaydetti.

        ÖMER ÇELİK'TEN PAYLAŞIM

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor. Endonezya ile yapılan milli muharip uçak “KAAN” anlaşması, Türkiye’nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir . Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “TÜRKİYE YÜZYILI” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz.

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        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #KAAN anlaşması
        #haberler
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