Çelik Yumruklar filminin konusu nedir? Real Steel filminin oyuncuları kimler?
Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi 25 Ocak Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Çelik Yumruklar filmi 2011 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Çelik Yumruklar filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Çelik Yumruklar filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Jeremy Leven , John Gatins , Dan Gilroy tarafından kaleme alınan filmin, yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturmaktadır. Peki, "Çelik Yumruklar filminin konusu ne? Real Steel filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
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ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Richard Mathenson'un 1956 yılında kaleme aldığı kısa hikâyesi Steel yakın gelecekte insanlar yerine androidlerin dövüştüğü bir zamanı anlatıyordu. Hatta Mathenson bunun için 1974 yılını öngörmüştü.
1963 yılında dönemin en tutulan serisi The Twiligt Zone'nda (Alacakaranlık Kuşağı) aynı isimle kısa bir bölüm televizyona uyarlandı. Lee Marvin'in başrolünde yer aldığı bölümde, eskiden oldukça iyi bir boksör olan Steel Kelly'in para kazanmak için robot boksör Battling Maxo'yu kullanmasını, ancak parçaları eskidiği için onun yerine kendisinin geçmesini anlatıyordu.
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ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hugh Jackman: Charlie Kenton
Dakota Goyo: Max Kenton
Kevin Durand: Ricky
Evangeline Lilly: Bailey Tallet
Hope Davis: Debra
Anthony Mackie: Finn
Olga Fonda: Farra Lemcova
James Rebhorn: Uncle Marvin
Karl Yune: Mashido
James Rebhorn: Marvin
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