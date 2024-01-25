ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Richard Mathenson'un 1956 yılında kaleme aldığı kısa hikâyesi Steel yakın gelecekte insanlar yerine androidlerin dövüştüğü bir zamanı anlatıyordu. Hatta Mathenson bunun için 1974 yılını öngörmüştü.

1963 yılında dönemin en tutulan serisi The Twiligt Zone'nda (Alacakaranlık Kuşağı) aynı isimle kısa bir bölüm televizyona uyarlandı. Lee Marvin'in başrolünde yer aldığı bölümde, eskiden oldukça iyi bir boksör olan Steel Kelly'in para kazanmak için robot boksör Battling Maxo'yu kullanmasını, ancak parçaları eskidiği için onun yerine kendisinin geçmesini anlatıyordu.