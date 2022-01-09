Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Çelik: Kariyerimizin ilk yıllarında şöhretin altında ezildik!

Şarkılarıyla Türk Pop Müziği'ne damgasını vuran Çelik, samimi açıklamalarda bulundu. Bir dönem kariyer yolculuğunda İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile ilerleyen şarkıcı, "Keşke hiç ayrılmasaydık. Biz çok erken yaşlarda ünlü olduk ve şöhretin altında ezildik." dedi

09.01.2022 - 03:10 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    'İzel, Çelik, Ercan' grubuyla hayatımıza girdi. Kısa bir süre sonra ise gruptan ayrıldı ve yoluna tek başına devam etti. 1994 yılında çıkardığı 'Ateşteyim' albümü müzik listelerini kasıp kavurdu. Albümdeki hemen hemen her parçası hit oldu. Rod Stewart ile aynı sahneyi paylaştı. "Türk Pop Müziği'nde Türk Müziği'nin Etkileri" konulu yüksek lisans tezini vererek müzikteki başarısını akademik kariyerinde de gösterdi. 'Meyhaneci', 'Güle Güle', 'Nazına Ölüyorum', 'Hercai', 'Yaman Sevda' ve Dilberim gibi unutulmayan şarkılara imza atan Çelik ile buluştuk, hem müziği hem de bilinmeyenlerini konuştuk.

  • Öncelikle nasılsınız?

    Şahaneyim ve her şey de yolunda…

    Koronavirüse yakalandınız ve zorlu bir dönem yaşadınız...

    Çok kötü bir süreçti ama benim adıma müthiş bir deneyimdi… Nefes alamamak nasıl bir şey, sahibi olduğunu düşündüğüm vücudun benden bağımsız davranması nasıl bir şey onu öğrendim… Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne bağlı ve koronavirüs geçirenler için özel bir alan haline getirilen Validebağ Ek Hastanesi'nde tedavi gördüm. Kardeşim ve annemle aynı dönemde, aynı yerde yattık. Öncelikle bu hastanede tedavimizi gerçekleştiren doktorlara, tüm sağlık çalışanlarına, emekçilerine minnet dolu bir vefa borcumuzun olduğunu ve karşılığını ödeyemeyeceğimizi düşünüyorum…

  • 'Koronavirüs nedeniyle uzun bir süre sesim çıkmadı, hala da tam çıkmıyor' demiştiniz...

    Şimdi iyiyim, şifamızı veren Rabbimize şükürler olsun. Ancak tedavi sonrası iki ay çok zordu… Günlük normal bir yürüyüşü yapamıyorsun, yoruluyorsun. En az bir ay derin nefes alıp ciğerlerime oksijen dolduramadım. Saçlarım döküldü ki ben uzun ve çok sağlıklı saçları ile bilinen biriyim. Normal hale dönüşüm iki ayı buldu. Sonrasında yavaş yavaş şarkı söyleyebilmeye başladım. Çünkü ses tellerinin tembelleşmesi de ses çıkarmaya engeldir. Hem ses telleri tembel, hem de nefes alamakta zorlanıyor olmak ise şarkı söyleyen biri için adeta kâbus…

  • 'Devir Değişti' albümünüzde, Fatih Erkoç, Cem Adrian, Halil Sezai, Pamela ve Emre Aydın gibi sanatçı dostlarınız şarkılarınızı yeniden yorumladı. Bu albümün çıkış hikayesi neydi?

    Arpej Yapım ile sözleşmemde bir yol haritası belirlenmişti; 'İyi Günde Kötü Günde' albümü yayınlandı. Çok da ses getirdi. Bir sonraki aşama, kariyerimizin bir özetini uygun bir dille tazeleyip paylaşmaktı. Bu da 'Devir Değişti' isimli albümdü. Güzel tepkiler aldık. Çünkü albümde yer alan sanatçıların her birinin kariyeri müthiş… Albümün hikayesi ve sanatçıların belirlenmesi tamamen Umut Kuzey’in prodüktörlüğünde yürüdü. Tabii ki esas olan bu albümde yer alan çok değerli müzisyenlerin gönül razılığı. Bu arada 14 Şubat'ta da bir albüm sürprizimiz daha olacak.

  • Albümün adı neden 'Devir Değişti'?

    Ben akademik ve profesyonel kariyerim boyunca boşa hiçbir şey yapmadım ve boşa hiçbir şey söylemedim. Her yaptığımın arkasında bir niyet ve ilke oldu. Anlaşıldı ya da anlaşılmadı, benim için çok fark etmiyor… Ben ne yaptığımın bilincindeyim ve benim için de önemli olan bu. Şimdi de müsadeniz olursa yine ilkesel bir şekilde yaklaşmak ve devir konusunu fiziksel kavramlar üzerinden izah etmek istiyorum. 'Artık devir değişti, tabi Çelik de değişti' sözlerini içeren şarkım, ortaya çıktığı dönemde bir şeye işaret etmiş, şerhini koymuş ve kendini bildirmiş bir şarkıdır. İçinde bir tohum vardır. Yani şarkıdaki bu tohum, şarkının içeriği ile ilgili bir durum… 'Devir değişti'  zaman bildiren bir şarkı… Biz bu zamanı toplumla beraber yaşadık ve hala da yaşıyoruz. Ama 'Devir değişti' aynı zamanda da 'Hız' bildiren bir şarkı… 'Hız' deyince de 'Hareket ve ivme' kavramları zorunlu olarak devreye girer. 'İvme' hareketlere, yani yaşamlarımıza etki eden ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan olgulardır... Sebep ve sonuçlar. Basit bir öfke ya da aşk duygusunu ortaya çıkaran kimyasal süreçler ve onu ortaya çıkaran şartlardaki tüm değişken dinamiklarin sebepleri hakkında genel olarak hiçbir fikrimiz yoktur; Öfkeleniriz… Sonucuna katlanırız… Evlenir ve boşanırız! Nafakayı yani bedeli öderiz… Bunlar varoluş sancıları ve insanlık on binlerce yıldır bu sorunları çözmeye çalışıyor, felsefî akıl olanı ve biteni yorumlamaya gayret ediyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.