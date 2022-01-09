Bir müzik emekçisi ya da sanatçı, her ne derseniz çünkü ben kendime 'Müzisyen' diyorum ve şöyle düşünüyorum; Bu ifade ettiğim kimyasal süreçlerde kendinize aslanlar gibi, 'Ben' dersiniz ancak olayların oluş biçiminde siz hiç yoksunuzdur; Her şey size rağmen gelişir. Düşünsene 'Ben' diyorsun ama ortada sen hiç yoksun? Senin iraden hiç yok! Ama hiç yok! İşte burası benim üretim alanım; Kendilerine 'Ben' diyen koca koca egoların, kendilerinin ne olduğundan bîhaber, kendilerinde olan biten süreçlerde tamamen doğaya mahkûm olup, zamanın içinde akıp gitmeleri, rüzgara kapılmış bir saman tanesi gibi 'Ben, ben' diye tınlamaları… Hani diyorlar ya 'Çok da tın yani!' İşte tam da öyle! Rüzgar, kasırga, yani zaman karşısında sen saman bile değilsin. Bir sanatçının bundan etkilenmemesi ve bunu ömrünce izlememesi, üzerine düşünmemesi mümkün mü? 'Hareket' de hayatın içindeki savrulmalarımız… Ben de çok savruldum ve bazen kendimi samandan daha aciz hissettim… Türkiye’de mahkemelerde görülen dava sayısına içeriklerine bakmadan bir göz gezdir, savrulma ne demek anlarsın… Saman yığını olduğunu bilmeyen kitlelerin 'Ben' diyerek egosantrik gazlarla yürümeye çalışırken, savrulan bu zavallı benlerin, amiyâne tabirle saman tanelerinin üstüne 'zaman' denilen filin basması! 'Devir' paradigma değişimi gibi bir şey ama hız ile değil de devir ile değişen bir paradigma… Bir araba üzerinden düşünürsek; aynı arabaları kullanıyoruz, aynı şehre gidiyoruz, aynı süratle gidiyoruz, varış zamanımız doğal olarak aynı ama devir farklı? Yaşam yolunda, aklını kullanma biçiminde devir değiştirirsen sonuçlar aynı olmaz, sen de aynı havayı soluyorsun Bill Gates de! O da yaşıyor sen de ama onun devri farklı; O kendi devrini yarattı… Belirleyici oldu; Determinizm… İleride insanlar konuşurken 'Onun devrinde olaylar şöyleydi' diyecekler, seni ikinci nesil torunun bile hatırlamayacak. Aynı şartlarda, aynı süratte ve aynı zamanda gider ama devirleri değiştirirsen, ömrünün zamanını harcadığın işlerin niteliği başka türlü gelişir… 'Batsın bu dünya' başka bir devirdir, 'Bu kalp seni unutur mu?' başka bir devirdir, 'Gemiler' başka bir devirdir, 'Fesupanallah' başka bir devirdir, doğal olarak 'Hercai' ve 'Meyhaneci' de başka bir devirdir. 'Devir Değişti' albümünü yaparken tüm bunları ince ince düşündük, üzerine çalıştık ve hiçbir sürprize yer bırakmadık. Belki çok uzattım ama şarkılara ya da albüme isim verme işinin arkasında bir fikir var demek zorundaydım… 'Bir kızın gözüne baktım, o beni yaktı geçti', 'Ben halk adamıyım', 'Biz çok fakir büyüdük, 'Hiç değişmedim, ben ilk günkü gibiyim' tarzındaki söylemleri kendi adıma doğru bulmuyorum… O sebeple yaklaşımım bu şekilde... İşte yaptığımız bu albümün hikâyesi tam da bu şekilde özetlenebilir; Neyi başarabiliriz, nasıl başarabiliriz ve ne zaman başarabiliriz...

Açıklamalarım biraz felsefi gibi durabilir ama aslında yaşam gerçekliğinin ta kendisidir.