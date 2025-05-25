Çelik'ten tepki: Cahilsin

Ünlüler, zaman zaman kendilerini takip eden sosyal medya kullanıcılarıyla sanal ortamda tartışmaya giriyor. O ünlülerin başında Cem Yılmaz geliyor.

Cem Yılmaz, sık sık takipçileriyle yazılı olarak tartışma yaşıyor. Takipçisiyle tartışma yaşayan son ünlü şarkıcı Çelik oldu.

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Bir takipçisi, Çelik'e yönelik; "50 senedir aynı iki şarkı; 'Hercai' ve 'Ateşteyim'... Sonrasında neden hiçbir şarkın tutmadı acaba? Yokkk" şeklinde paylaşımda bulundu.

Çelik, o takipçisine; "Sen cahilsen ben ne yapayım?" şeklinde cevap verdi. Takipçisinin karşı cevabı ise "Ne alaka? Verdiğin cevaba bak" oldu.