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        Haberler Magazin Çelik'ten tepki: Cahilsin - Magazin haberleri

        Çelik'ten tepki: Cahilsin

        Çelik, bir sosyal medya kullanıcısının kendisiyle ilgili yorumuna tepki göstererek; "Cahilsin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 21:56 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:26
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        Ünlüler, zaman zaman kendilerini takip eden sosyal medya kullanıcılarıyla sanal ortamda tartışmaya giriyor. O ünlülerin başında Cem Yılmaz geliyor.

        Cem Yılmaz, sık sık takipçileriyle yazılı olarak tartışma yaşıyor. Takipçisiyle tartışma yaşayan son ünlü şarkıcı Çelik oldu.

        Bir takipçisi, Çelik'e yönelik; "50 senedir aynı iki şarkı; 'Hercai' ve 'Ateşteyim'... Sonrasında neden hiçbir şarkın tutmadı acaba? Yokkk" şeklinde paylaşımda bulundu.

        Çelik, o takipçisine; "Sen cahilsen ben ne yapayım?" şeklinde cevap verdi. Takipçisinin karşı cevabı ise "Ne alaka? Verdiğin cevaba bak" oldu.

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