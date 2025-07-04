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        Haberler Magazin Çelik Erişçi yangın bölgesinde: Ne gerekirse yapacağız - Magazin haberleri

        Çelik Erişçi yangın bölgesinde: Ne gerekirse yapacağız

        İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerindeki orman yangına müdahale sürerken, Çeşme'de alevler kontrol altına alındı. Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, yardım etmek için yangın bölgesine gitti ve "Ne gerekirse yapacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:19
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        Ünlü şarkıcı yangın bölgesinde
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        İzmir son üç gündür yangın ile boğuşuyor. Alevlere müdahale devam ederken, şarkıcı Çelik Erişçi de yardım etmek için soluğu Ödemiş'te aldı.

        "SOSYAL MEDYADA LAF YARIŞTIRMAKTANSA GELMEYİ SEÇTİM"

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı; "Ekran başında çaresiz durmak veya sosyal mecralardan laf yarıştırmaktansa sahaya gelmeyi seçtim. Arazi aracımla gerekirse su gerekirse hasta taşırım" dedi.

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        "GECE YOLA ÇIKTIK"

        Buca ve Çeşme'ye de gideceğini ifade eden Çelik Erişçi; "Gece yola çıktık ve Ödemiş'e geldik. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Birine su mu veririz, hastaneye mi götürürüz? Nasıl destek oluruz?" ifadelerini kullandı.

        Çelik Erişçi; "Bir sürü resmi görevli var. Ne yapabilirsek ne destek olabilirsek... Çok üzücü bir görüntü. Evde oturmak istemedim ve buraya geldim" dedi.

        Çelik Erişçi ayrıca yaşanan orman yangını felaketi nedeniyle yeni şarkısının klibinin yayın tarihini ertelediğini duyurdu ve şu ifadeleri kullandı; "Yaşadığımız yangın felaketi sebebiyle uzun süredir emek verdiğimiz yeni şarkımızın klip yayınını erteleme kararı aldım. Dijital platformlar global olarak yönetildiğinden ve planlamaları aylar öncesinden başladığından dolayı yayına müdahale edemedik. Kadere Bak... Ülkece içimizin yandığı, canların yandığı, vatan topraklarımızın, doğamızın, ormanlarımızın ve canlılarımızın büyük zarar gördüğü acılı bir dönemdeyiz. Yurdumuzun dört bir yanından gelen yangın haberleri hepimizi derinden sarsarken, planladığımız bu özel akşam mateme dönüştü.İnsanlarımıza, hayvanlarımıza, doğamıza gelen zararın bir an evvel sona ermesi için dua ediyorum. Yüce Allah yardımcımız olsun. Mücadeleye destek veren gönüllüler arasında yerimi almak üzere ekibim ve aracım ile derhal İzmir'e yola çıkıyorum. Sevgiler, Çelik."

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        #Çelik
        #İzmir
        #yangın
        #Çelik Erişçi

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