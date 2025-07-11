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        Haberler Bilgi Spor ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ile FIVB Milletler Ligi Çekya-Türkiye maçı canlı yayın izle | Filenin Sultanları maçı şifresiz kesintisiz izle

        Çekya-Türkiye voleybol maçı canlı izle! TRT 1 ile FIVB Milletler Ligi Çekya-Türkiye maçı canlı yayın izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek haftaya güzel bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Çekya karşısında da galibiyet alarak başarılı performansını sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler ''Çekya-Türkiye voleybol maçı canlı izle, '' Filenin Sultanları voleybol maçı TRT 1 canlı izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, TRT 1 ile Çekya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:03
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü hafta ikinci maçında Çekya ile mücadele edecek. İlk maçta Hollanda’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, Çekya'yı da mağlup ederek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Çekya-Türkiye maçı canlı izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları maçı TRT 1 canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Çekya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…

        • 2

          ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Çekya-Türkiye voleybol maçı, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 21.30’da başlayacak.

        • 3

          ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA KALAN MAÇLARI

          12 Temmuz

          20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1

          13 Temmuz

          21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor

        • 6

          KADRO

          Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

          Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

          Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

          Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 7
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