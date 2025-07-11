Çekya-Türkiye voleybol maçı canlı izle! TRT 1 ile FIVB Milletler Ligi Çekya-Türkiye maçı canlı yayın izle
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek haftaya güzel bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Çekya karşısında da galibiyet alarak başarılı performansını sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler ''Çekya-Türkiye voleybol maçı canlı izle, '' Filenin Sultanları voleybol maçı TRT 1 canlı izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, TRT 1 ile Çekya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle ekranı...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü hafta ikinci maçında Çekya ile mücadele edecek. İlk maçta Hollanda’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, Çekya'yı da mağlup ederek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Çekya-Türkiye maçı canlı izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları maçı TRT 1 canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Çekya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…
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ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çekya-Türkiye voleybol maçı, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 21.30’da başlayacak.
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ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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ÇEKYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
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FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA KALAN MAÇLARI
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor
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KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
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