Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy hattında çalışmalar sürüyor. İBB, Samandıra Merkez ile Sultanbeyli arasındaki 2. etapta fiziksel ilerlemenin yüzde 90'a ulaştığını bildirdi. Metro hattının tamamlanmasıyla dört diğer hatla entegre olacak metro, tam kapasite halinde 64 bin 800 yolcuyu taşıyabilecek ve Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki yolculuk süresi 50 dakika olacak. Peki, Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy hattı ne zaman açılacak, nereden geçecek? İşte, detaylar..