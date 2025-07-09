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        Haberler Bilgi Gündem Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattı ne zaman açılacak, nereden geçecek, durakları neler, hangi hatlarla entegre olacak?

        Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattı ne zaman açılacak, nereden geçecek?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattındaki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy metrosunun devamı niteliğinde olacak hattın şu ana kadar yüzde 90'ı tamamlandı. Metronun açılmasıyla Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye kesintisiz metro ulaşımı sağlanacak ve iki lokasyon arası 50 dakikaya inecek. Peki, Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metro hattı ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:10
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        • 1

          Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy hattında çalışmalar sürüyor. İBB, Samandıra Merkez ile Sultanbeyli arasındaki 2. etapta fiziksel ilerlemenin yüzde 90'a ulaştığını bildirdi. Metro hattının tamamlanmasıyla dört diğer hatla entegre olacak metro, tam kapasite halinde 64 bin 800 yolcuyu taşıyabilecek ve Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki yolculuk süresi 50 dakika olacak. Peki, Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy hattı ne zaman açılacak, nereden geçecek? İşte, detaylar..

        • 2

          ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTI DURAKLARI

          Toplam uzunluğu 10,9 kilometre olan hattın ilk etabı olan Çekmeköy–Samandıra Merkez arasındaki 6,5 kilometrelik kesim, 4 istasyonla birlikte 16 Mart 2024 tarihinde hizmete alınmıştı. İkinci etapta ise Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları yer alıyor.

          Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu’nda Çocuk Oyun ve Eğlence Merkezi ile Çocuk Parkı, Veysel Karani İstasyonu’nda ise “Yuvamız İstanbul” kreşi yapılacak.

        • 3

          ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          Samandıra Merkez ile Sultanbeyli arasındaki 2. etapta fiziksel ilerleme yüzde 90 seviyesine ulaştı. Hattın 2026 yılı başında yolculu işletmeye alınması planlanıyor.

        • 4

          ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ ARASI KAÇ DAKİKA OLACAK?

          Üsküdar–Ümraniye–Çekmeköy metro hattının tamamlanmasıyla Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye kesintisiz metro ulaşımı sağlanacak. Böylece iki ilçe arasındaki yolculuk süresi 50 dakikaya inecek.

        • 5

          ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTININ ENTEGRE OLACAĞI DİĞER HATLAR

          Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı;

          - Dudullu istasyonunda (M8) Dudullu-Bostancı Metro Hattı ile,

          - Çarşı istasyonunda (M12) Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile

          - Altunizade istasyonunda Metrobüs ile,

          - Üsküdar’da Marmaray ve Şehir Hatları ile entegre edilecek.

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