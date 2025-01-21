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        Haberler Gündem Güncel Çekmeköy'de 30 yıllık tapu hasreti bitti | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'de 30 yıllık tapu sorunu çözüme kavuştu

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların yıllardır süre gelen tapu sorunu çözüme kavuştu. Vatandaşlara tapularını Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez takdim etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:11
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        Çekmeköy'de 30 yıllık tapu hasreti bitti
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        İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde belde döneminden bugüne süre gelen 48 hanenin tapu sorunu, 30 yıl sonra çözüme kavuştu. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, hak sahiplerine tapularını teslim etti.

        Yıllardır çözüm bekleyen vatandaşlar tapularına kavuşmaları ile birlikte duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar Başkan Orhan Çerkez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Vatandaşların tapu sorununu çözüme kavuşturan Başkan Orhan Çerkez, "Mehmet Akif Mahallemizde en büyük sorun tapu sorunuydu orayı ziyaret ettiğimizde de bu sorunu çözeceğimizin sözünü vermiştik. 9 ay gibi kısa bir zamanda da çalışmasını yaptık. Bu zaman içerisinde de tapu sorununu çözdük. Bugünde tapuları teslim ettiğimiz güzel bir gündeyiz. 30 yıllık bekleme süreci bitti. Bundan sonra mutlu ve güzel günler başladı. Umarım çocuklarınızla ve torunlarınızla sıcacık yuvalarınızda oturursunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Her şey güler yüzlü Çekmeköy için" dedi.

        Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Sertif Yılmaz, "Mahallemizde Sultan Sokak ve Alınteri Sokak'ta 48 hanemizin tapusu için yıllardır çalışmalar devam ediyordu, sorunluydu. Bugün itibariyle de sorunlar bitti, komşularımız buradan sevinçli bir şekilde çıkacaklar. Burada başta başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Tapusuna kavuşan mahalle sakini Muharip gazi Mehmet Yiğit, "Yıllardır çözülemeyen tapu sorunumuzu Elhamdülillah Orhan Başkanımız çözdü tapularımıza da kavuşmuş olduk. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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