ÇBK Mersin: 79 - Avenida: 62 | MAÇ SONUCU
Kadınlar EuroLeague 2'nci Tur E grubu dördüncü maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Avenida takımını 79-62 yendi.
ÇBK Mersin, EuroLeague 2’nci Tur E grubu 4. maçında sahasında İspanyol ekibi Avenida'yı 79-62 mağlup etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Silvia Marziali, Veronika Obertova, Nemanja Vlahovic
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Araujo 5, Derin Kaya, Sinem Ataş 4, Rupert 34, Pelin Derya Bilgiç 6
AVENİDA: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Jespersen 5, Jankoviç 2, Vilaro 8, Carter 6, Gil 12, Fasoula 10
1’İNCİ PERİYOT: 30-15
DEVRE: 48-31
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-51
4'ÜNCÜ PERİYOT: 79-62