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        Haberler Spor Basketbol ÇBK Mersin: 79 - Avenida: 62 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin: 79 - Avenida: 62 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar EuroLeague 2'nci Tur E grubu dördüncü maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Avenida takımını 79-62 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:06 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:06
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        ÇBK Mersin evinde hata yapmadı!
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        ÇBK Mersin, EuroLeague 2’nci Tur E grubu 4. maçında sahasında İspanyol ekibi Avenida'yı 79-62 mağlup etti.

        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Silvia Marziali, Veronika Obertova, Nemanja Vlahovic

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Araujo 5, Derin Kaya, Sinem Ataş 4, Rupert 34, Pelin Derya Bilgiç 6

        AVENİDA: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Jespersen 5, Jankoviç 2, Vilaro 8, Carter 6, Gil 12, Fasoula 10

        1’İNCİ PERİYOT: 30-15

        DEVRE: 48-31

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-51

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 79-62

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