Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor’da 8 ayrılık, 6 transfer - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor’da 8 ayrılık, 6 transfer

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil mavililer, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosuna 6 futbolcu katarken, 8 oyuncuyla da yolları ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor'da 8 ayrılık, 6 transfer!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor.

        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kam Merkezi’nde gerçekleştiren Karadeniz ekibinde transfer süreci de diğer yandan yürütülüyor. Kadrosuna 6 oyuncu katan Çaykur Rizespor, 8 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

        Yeşil-mavililerin ilk transferi Pendikspor’da forma giyen genç file bekçisi Erdem Canpolat oldu. Ardından Erokspor’dan Furkan Orak’ı renklerine bağlayan Rizespor, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna kattı. Geçen sezon etkili performans gösteren Gambiyalı forvet Ali Sowe ile yeniden 3 yıllık anlaşmayı imzalayan Çaykur Rizespor, İtalya Serie A ekibi Parma’dan Valentin Mihaila ile Çek Cumhuriyeti Chance Liga ekiplerinden Sparta Prag’da forma giyen Qazim Laçi’yi transfer etti. Çaykur Rizespor’da, sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmaları devam ediyor.

        REKLAM

        8 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

        Çaykur Rizespor, 8 oyuncuyla yollarını ayırarak sezon hazırlılarını planlıyor. Yeşil- mavililer, geçen sezon forma giyen ve sözleşmeleri sona eren Tarık Çetin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Ayberk Karapo ve Ivo Grbic ile yollarını ayrılırken, Benhur Keser’de Erzurumspor’a kiralık olarak gönderildi.

        GELENLER

        Erdem Can Polat - kaleci (Pendikspor)

        Furkan Orak - sağ bek (Erokspor)

        Halil Dervişoğlu - forvet (Galatasaray)

        Ali Sowe - forvet (sözleşme yeniledi)

        Valentin Mihaila - forvet (Parma)

        Qazim Laçi - orta saha (Sparta Prag)

        GİDENLER

        Tarık Çetin

        David Akintola

        Rachid Ghezzal

        Abdülkadir Ömür

        Berkay Özcan

        Ayberk Karapo

        Ivo Grbic

        Benhur Keser

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Habertürk Anasayfa