Çaykur Rizespor'da 8 ayrılık, 6 transfer!

Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kam Merkezi’nde gerçekleştiren Karadeniz ekibinde transfer süreci de diğer yandan yürütülüyor. Kadrosuna 6 oyuncu katan Çaykur Rizespor, 8 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

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Yeşil-mavililerin ilk transferi Pendikspor’da forma giyen genç file bekçisi Erdem Canpolat oldu. Ardından Erokspor’dan Furkan Orak’ı renklerine bağlayan Rizespor, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna kattı. Geçen sezon etkili performans gösteren Gambiyalı forvet Ali Sowe ile yeniden 3 yıllık anlaşmayı imzalayan Çaykur Rizespor, İtalya Serie A ekibi Parma’dan Valentin Mihaila ile Çek Cumhuriyeti Chance Liga ekiplerinden Sparta Prag’da forma giyen Qazim Laçi’yi transfer etti. Çaykur Rizespor’da, sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmaları devam ediyor. REKLAM

8 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI Çaykur Rizespor, 8 oyuncuyla yollarını ayırarak sezon hazırlılarını planlıyor. Yeşil- mavililer, geçen sezon forma giyen ve sözleşmeleri sona eren Tarık Çetin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Ayberk Karapo ve Ivo Grbic ile yollarını ayrılırken, Benhur Keser’de Erzurumspor’a kiralık olarak gönderildi. GELENLER Erdem Can Polat - kaleci (Pendikspor) Furkan Orak - sağ bek (Erokspor) Halil Dervişoğlu - forvet (Galatasaray) Ali Sowe - forvet (sözleşme yeniledi) Valentin Mihaila - forvet (Parma) Qazim Laçi - orta saha (Sparta Prag) GİDENLER Tarık Çetin David Akintola Rachid Ghezzal Abdülkadir Ömür Berkay Özcan Ayberk Karapo Ivo Grbic Benhur Keser