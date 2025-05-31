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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor: 5 - Hatayspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor: 5 - Hatayspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 5-2 mağlup etti. Babajide Akintola, Ali Sowe (2), Emrecan Bulut ve Ibrahim Olawoyin'in golleriyle galibiyete ulaşan Çaykur Rizespor, sezonu 49 puanla 9. sırada tamamladı. Küme düşmesi kesinleşen Hatayspor ise sezonu 26 puanla 18. sırada kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 31.05.2025 - 20:00
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        Çaykur Rizespor'dan 5 gollü kapanış!
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 43'te Babajide Akintola, 50 ile 90+3. dakikalarda Ali Sowe, 72'de Emrecan Bulut ve 90'da Ibrahim Olawoyin attı. Konuk ekibin gollerini ise 68'de Yiğit Ali Buz ve 74. dakikada Kerim Alıcı kaydetti.

        Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor sezonu 49 puanla 6. sırada tamamlarken, küme düşmeyi garantileyen Hatayspor ise 26 puanla 18. sırada kapattı.

        ÇAYKUR RİZESPOR, SÜPER LİG'DE 800. MAÇINA ÇIKTI

        Çaykur Rizespor, Hatayspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de 800. maçına çıktı.

        Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 5-2’lik skorla mağlup etti. Süper Lig'e 1979-1980 sezonunda yükselen Rizespor, sonrasında dönem dönem ligden düşse de yeniden yükselmeyi bildi. En üst lige çıktığı sezonda ilk olarak 26 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehirspor'un konuğu olan yeşil-mavililer, rakibine 2-1 mağlup oldu.

        Karadeniz ekibi, Hatay mücadelesiyle Süper Lig'de 800. karşılaşmasını oynadı.

        ALİ SOWE'DAN KULÜP REKORU

        Çaykur Rizespor’da 1 sezonda 19 gol atan Ali Sowe adını kulüp tarihine yazdırdı.

        Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor’u 5-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 50. dakikasında ve 90+3. dakikasında 2 gol kaydeden Ali Sowe bu sezon kaydettiği 19 gol ile Çaykur Rizespor’un 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.

        Ali Sowe’dan önce ise bu rekor 2018-2019 sezonunda 17 gol atan Vedat Muriqi’ye aitti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        43’üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Mithat’ın pasında orta sahadan topu alan Akintola rakibini geçip, ceza sahasına kadar girdikten sonra düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

        50’inci dakikada ev sahibi farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Hojer’in ortasında penaltı noktasında topu kontrol eden Sowe, meşin yuvarlağı ayağıyla ağlara gönderdi: 2-0.

        68’inci dakikada Hatayspor farkı 1’e indirdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Okoronkwo, kafayla topu arka direğe aşırttı. Kale sahası içerisindeki karışıklıkta topu önünde bulan Yiğitcan, ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

        72’inci dakika Çaykur Rizespor yeniden farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Zeqiri ortasını yaptı. Emrecan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

        74’üncü dakikada Hatayspor’da Görkem’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Kerem, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

        90+1’inci dakikada Emrecan’ın pasıyla ceza sahası sol kenarında topla buluşan Olawoyin, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2.

        90+3’üncü dakikada ev sahibi farkı 3’e çıkardı. Sol kanatta Varesonovic’in pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe, rakibini geçtikten sonra yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-2.

        Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 5-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

        STAT: Çaykur Didi

        HAKEMLER: Alper Akarsu, Onur Gülter, Mehmet Akıncık

        ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic – Taha (Dk. 60 Eray), Mocsi, Samet (Dk. 46 Ayberk), Hojer (Dk. 65 Berkay), Olawoyin, Mithat, Ghezzal (Dk. 15 Zeqiri), Varesanovic, Akintola (Dk. 60 Emrecan), Sowe

        HATAYSPOR: Demir Sarıcalı - Kerim, Burak, Yiğit (Dk. 81 Ersin), Cengiz, Görkem (Dk. 89 İsmail), Selimcan (Dk. 68 Baran), Abdülkadir Parmak (Dk. 68 Lamine), Boutobba, Joelson (Dk. 89 Deniz), Okoronkwo

        GOLLER: Dk. 43 Akintola, Dk. 50 ve Dk. 90+3 Sowe, Dk.72 Emrecan, Dk. 90+1 Olawoyin, (Çaykur Rizespor) - Dk. 68 Yiğit, Dk. 74 Kerem (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Samet, Ayberk (Çaykur Rizespor)

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