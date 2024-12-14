Çaykur Rizespor: 1 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadele iki akımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Ç. Rizespor'un golünü 44. dakikada Ali Sowe kaydederken; konuk takım bu gole 54'te Danijel Aleksic'le karşılık verdi. Ayrıca ev sahibi ekipte 9. dakikada Ali Sowe penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 20 puana yükseldi. 4 maçtır yenilmeyen Konyaspor da 20 puana ulaştı.
Ligin 17. haftasında Rizespor deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise Alanyaspor deplasmanında sahne alacak.