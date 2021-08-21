6. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, orta sahadan atılan uzun pasla topla buluşan Ahmet Musa, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada araya giren Cemali'nin, rakibinden önce dokunduğu top kornere çıktı.

9. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Cemali’nin ceza sahasına ortasında Dabo’nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Viviano sağından kornere gönderdi.

20. dakikada Fatih Karagümrük’ten Hedenstad’ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

50. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında, Efe’nin pasında topla buluşan Balkovec'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu, kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

72. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Çaykur Rizespor'dan Alper Potuk'un şutunda, top üstten auta gitti.

86. dakikada soldan gelişen Fatih Karagümrük atağında Tunay Torun topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Gökhan'ı geçen topu Alberk kalenin önünden uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 89 Emir Dilaver), Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan (Dk. 89 Eren Karadağ), Mendes (Dk. 75 Alberk Koç), Sabo (Dk. 75 Aminu Umar)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia (Dk. 63 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer (Dk. 86 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı (Dk. 63. Jimmy Durmaz), Kerim Frei (Dk. 72 Tunay Torun), Pesic

Sarı kartlar: Dk. 81 Baiano (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük)