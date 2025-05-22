ÇAYKUR kura çekimi canlı izle! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayınlandı mı?
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. 931 beden işçisi, 405 teknik kariyerli işçi, 60 çay eksperi, 66 engelli ve 38 eski hükümlü işçi alımı için kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda belirlenen asil ve yedek isim listeleri e-Devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilecek. Peki, 2025 ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2025 yaş çay sezonu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre alımlar; beden işçisi, teknik kariyerli işçi, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü işçi kadrolarına yapılacak. Söz konusu alım için başvuru süreci tamamlandı. Bugün ise kura adımına geçildi. ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı erişime açılırken adaylar ‘’2025 ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
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ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı yaş çay sezonu kapsamında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak.
Yayımlanan ilan doğrultusunda ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
İŞKUR’un resmi internet sitesi (www.iskur.gov.tr) (www.iskur.gov.tr) ve il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla tamamlanan başvurulara yaklaşık 28 bin kişi katıldı. Şimdi ise gözler kura çekimine çevrildi.
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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
ÇAYKUR 1500 işçi alımı için kura çekimi, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09:00’da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura, İŞKUR’un nihai başvuru listeleri esas alınarak yapılacak ve MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç tüm kadrolar için uygulanacak.
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ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Kura çekimi, Çay TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece adaylar süreci anbean takip edebilecek.
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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura sonuçları, 22 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra veya en geç 23 Mayıs Cuma günü erişime açılacak.
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ÇAYKUR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura sonuçları ÇAYKUR’un resmi internet sitesi www.caykur.gov.tr, e-Devlet, Alo 170 ve İŞKUR’un e-Şube platformu www.esube.iskur.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla bu platformlardan sonuçlara ulaşabilecek.
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ALIM YAPILAN İLLER VE KADROLAR
931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye), 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi, MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi, Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi, Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi; noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.