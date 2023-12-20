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        Haberler Yemek Yapma Çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden! Nefis üzümlü kek tarifi!

        Çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden! Nefis üzümlü kek tarifi!

        ay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan kek, farklı malzemelerle farklı lezzetler sunar. Üzümlü kek, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. Üzümün tatlı ve ekşi tadı, kekin lezzetine ayrı bir boyut kazandırır. İşte misafirlerinize yapabileceğiniz nefis üzümlü kek tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:57
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          Çay saatlerinin en sevilen lezzetlerinden biri olan kek, farklı malzemelerle farklı lezzetler sunar. Üzümlü kek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir. Üzümün vitamin ve mineral bakımından zengin olması, kekin besleyici değerini artırır. Hem pratik hem de lezzetli üzümlü kek tarifini sizler için derledik.

        • 2

          ÜZÜMLÜ KEK MALZEMELERİ

          • 3 adet yumurta
          • 1 su bardağı toz şeker
          • 1 su bardağı süt
          • 1 su bardağı sıvı yağ
          • 2,5 su bardağı un
          • 1 paket kabartma tozu
          • 1 paket vanilya
          • 1 su bardağı kuru üzüm
        • 3

          ÜZÜMLÜ KEK NASIL YAPILIR?

          • Yumurtaları ve toz şekeri mikserle iyice çırpın.
          • Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.
          • Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
          • Üzümleri ekleyin ve karıştırın.
          • Yağlanmış bir kek kalıbına karışımı dökün.
          • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
          • Fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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