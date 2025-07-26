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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çay hasadına gidiyordu: 2 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Rize'de çay hasadına giderken yamaçtan yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

        Rize'nin Pazar ilçesinde minibüsün yamaçtan yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:37
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        Çay hasadına gidiyordu: 2 ölü, 3 yaralı
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        Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yavuzköy köyünde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, çay hasat etmek için bahçesine giden Adil Kambur'un kullandığı panelvan minibüs, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlandı.

        Yaklaşık 25 metre yükseklikten yuvarlanarak yan yatan minibüsün sürücüsü Adil Kambur ile beraberindeki Fatma Kambur, Emine Kambur, İlayda Kambur ve Mehmet Ali Kambur yaralandı.

        İhbarla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yaralılar araçtan çıkarılırken, Fatma ile Emine Kambur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kaza sonrası bölgeye giden Yavuzköy Muhtarı İdris Kambur, "Ses duyunca bir arkadaşımla beraber gelip baktık. Bir üst yoldan aşağıya yuvarlanmışlar. Kaza sonrası 2 bayan ölmüştü. 2 ölümüzü kaldırmaya bizim gücümüz yetmedi. Kazayı duyanlar da buraya geldi. 2 ölü ve 3 yaralımız var" diye konuştu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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