Adaları karayla birleşen "Çavuşçu" da can çekişiyor
Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkenlerinden biri olan kuraklık su kaynaklarını tehdit ediyor. Önceki yıllara göre azalan yağışlar nedeniyle bir gölde daha su seviyesi düşüyor. Konya'nın Ilgın ilçesinde yer alan Çavuşçu Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklıkla can çekişiyor. Göl üzerindeki iki ada, su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle birlikte kara ile birleşti
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Konya’nın Ilgın ilçesinde yer alan Çavuşçu Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle tehdit altında.
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Göl üzerindeki iki ada, su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle birlikte kara ile birleşti.
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Özellikle sazlık ve bataklık alanların artış gösterdiği göl havzasında, koyun sürülerinin otlatılması dikkat çekiyor.
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Öte yandan, geçimini balıkçılıkla sağlayan bölge halkı, su seviyesinin düşmesi nedeniyle ağlarını serecek uygun alan bulmakta zorlanıyor.
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Ekolojik açıdan kritik öneme sahip olan gölün kuruma tehlikesi, hem doğal yaşamı hem de bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.
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