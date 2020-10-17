Çatı Katı Aşk son bölümü izlendi. Kanal D ekranlarının Romantik Komedi türündeki dizisi Çatı Katı Aşk'ta Yasemin ile Demir evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Peki, Çatı Katı Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



ÇATI KATI AŞK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 16. yeni bölüm fragmanı henüz Kanal D'de yayınlanmadı.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çatı katındaki ateş söndürülmüş olsa da Demir’in gönlüne düşen ateş git gide alevini arttırmaktadır. Yasemin’in, Allah’ın emriyle Ateş’e istenmesi ikilinin arasındaki ilişkiyi git gide içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Yasemin her ne kadar her şeyin bir oyun olduğunu hatırlatsa da Demir kıskanma konusunda kendine engel olamaz.