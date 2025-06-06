Çatı çöktü! Kurbanlık boğa, otomobilin üzerine düştü!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçan kurbanlık boğa, çıktığı garajın çatısının çökmesiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten park hallindeki otomobilin üzerine düştü.

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DHA'nın haberine göre olay, dün saat 02.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta meydana geldi.

Bağlandığı ipi koparan kurbanlık boğa evin alt tarafındaki garajın çatısına çıktı. Bir süre sonra boğa sac kaplama olan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü.

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Otomobilde hasar oluşurken boğa, sahipleri tarafından düştüğü yerinden çıkarılarak sokaktaki demir çitlere bağlandı.

"İPLERİNİ KOPARDI"

Boğanın ipini koparıp çatıya çıktığını söyleyen Ayaz Efe Kaçmaz (16), “Hayvanı saat gece 02.30-03.00 gibi getirdik bağlamaya çıkardık, çıkarırken de huysuzluk yaptı. Arka tarafta evin boş arazisi vardı oraya aldık. Bağladıktan sonra iplerini kopardı. Daha sonra koşmaya başladı, koşunca çatının üzerine geldi. Çatının üzerine bir iki yeri kırdı. Kırdıktan sonra çatının yan tarafına geçti ve araba ile duvarın arasına düştü. Arabaya da pert etti, duvarı da çökertti” dedi. Kaçmaz, sabah olunca kurbanlık boğayı kestiklerini söyledi.