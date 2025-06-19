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        Haberler Magazin Caroline Koç'tan, İpek Kıraç'ın aşkına dijital onay - Magazin haberleri

        Caroline Koç'tan, İpek Kıraç'ın aşkına dijital onay

        İpek Kıraç'ın evliliğe hazırlandığı DJ sevgilisi Sezer Uysal'a, Caroline Koç'tan 'onay' geldi. Caroline Koç, müstakbel damadı, Instagram'dan takip etmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 12:21 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:34
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        İnan Kıraç ile merhum Suna Kıraç'ın kızı, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, DJ sevgilisi Sezer Uysal ile evlilik kararı almıştı.

        Merhum iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, damat adayı Sezer Uysal'ı sosyal medyadan onayladı. Caroline Koç, eşinin kuzeni olan İpek Kıraç'ın müstakbel eşini Instagram'da takip etmeye başladı.

        Caroline Koç'un eşi Mustafa Koç, 2016'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

        İpek Kıraç ile Sezer Uysal 'ın, eylül ayında evleneceği konuşuluyor.

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        Son zamanlarda babası İnan Kıraç ile olan davalarıyla gündemde yer alan İpek Kıraç, Forbes Dergisi'nin 2025 yılında açıkladığı "Forbes'in Türkiye Milyarderler Listesi" listesine göre Kıraç, 2.6 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını. İpek Kıraç, karma sıralamada ise 4'üncü sırada yer alıyor.

        İnan Kıraç - İpek Kıraç

        Koç ailesinin 1991'de çekilen fotoğrafı. Ayaktakiler (soldan sağa): İnan Kıraç, Caroline Koç, Rahmi Koç, Dr. Nusret Arsel, Ömer Koç, Erdoğan Gönül. Oturanlar (soldan sağa): Mustafa V. Koç, Suna Kıraç, Sevgi Gönül, İpek Kıraç, Vehbi Koç, Semahat Arsel, Ali Koç.

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        #Caroline Koç

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