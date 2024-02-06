Carlos Vinicius görücüye çıkıyor: Galatasaray - Bandırmaspor maçı muhtemel 11'i

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi ve sakat olduğu da açıklandı.