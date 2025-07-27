Carlo Ancelotti, İtalya tatilinde görüntülendi
İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, eşi Marian Barrena ile birlikte İtalya'da tatil yaparken görüntülendi
Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti, yoğun sezon öncesinde soluğu İtalya'da aldı.
Carlo Ancelotti, eşi Marian Barrena McClay ile birlikte Sardunya Adası'nda deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Ancelotti ile McClay, Akdeniz’in masmavi sularıyla çevrili sahilde yalınayak yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
İtalyan teknik adamın gün içinde sık sık telefon görüşmesi yaptığı görüldü.
Fotoğraflar: Backgrid UK