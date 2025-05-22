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        Haberler Dünyadan Cara Delevingne, Cannes Film Festivali kırmızı halısına bambaşka biri olarak çıktı - magazin haberleri

        Cara Delevingne, Cannes kırmızı halısına bambaşka biri olarak çıktı

        Sarışın haliyle görmeye alışık olduğumuz Cara Delevingne, Cannes Film Festivali için imajını değiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:24
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        Cannes değişimi
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        Cara Delevingne, kırmızıya halıya yeni görünümüyle ayak bastı. 32 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu, 'The History of Sound' filminin Cannes Film Festivali galasında kırmızı halıda yürürken, pek çok kişi için onu tanımak zordu.

        Cara Delevingne, sarı saçlarını koyulaştırarak bambaşka bir görünüme kavuştu ve galanın yapıldığı Palais des Festivals'de kırmızı halıya bordo bir elbiseyle çıktı.

        Dünkü gala öncesi, günün erken saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımında sarı saçlarıyla dikkat çeken Cara Delevingne'in, kırmızı halıya özel bir değişimi seçtiği anlaşıldı.

        Cara Delevingne sarışın haliyle

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        #Cara Delevingne
        #Cannes Film Festivali
        #kırmızı halı

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