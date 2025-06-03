Caoimhin Kelleher resmen Brentford'da!

İngiltere Premier Lig'de seznu 10. sırada bitiren Brentford, kalesini güçlendirdi.

Brentford, Liverpool'la 1 yıllık sözleşmesi kalan 26 yaşındaki file bekçisi Caoimhin Kelleher'ı transfer ettiğini açıkladı.

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İngiliz temsilcisi bu transfer için 14.25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 20 maça çıkan Kelleher, kalesinde 20 gol gördü ve 9 maçta gole geçit vermedi.

FLEKKEN LEVERKUSEN'E GİTMİŞTİ

Mark Flekken'i Bayer Leverkusen'e 10 milyon Euro'ya gönderen Brentford, bu transferle kalesini güçlendirmiş oldu.