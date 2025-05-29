Cansu Tosun'un dedesi mezun oldu: Gururun böylesi

Cansu Tosun'un 77 yaşındaki dedesi Şevket Tepe, Akdeniz Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan ve bir sosyal sorumluluk projesi olan Tazelenme Üniversitesi'nden mezun oldu.

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Cansu Tosun, mutluluğunu; "Gururun böylesi" diyerek, sosyal medya sayfasında paylaştı.

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan'ın önderliğinde geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje, Prof. Dr. Tufan tarafından 2000'den bu yana sürdürülen, 2023'te tamamlanması beklenen Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasından elde edilen verilere dayanarak yapılandırılmıştır.

Dünyada ve Türkiye'de, ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte yaşlı nüfus da çoğalmaktadır. GeroAtlas araştırması, toplumda, başarılı ve sağlıklı yaşlanan insanların sayısını artırmak için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla yürütülmektedir. Tazelenme Üniversitesi'nin kuruluş felsefesi bu araştırmanın sonuçlarından elde edilen bilgi ve deneyime dayanmaktadır.

Tüm kampüslerde, ev sahibi üniversiteler sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gönüllü olarak kapılarını açmakta; ders veren öğretim üyeleri yine gönüllülük esasıyla görev almaktadırlar.