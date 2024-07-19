Cansu Tosun ile oğlu Marsel'in plaj keyfi
Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan Cansu Tosun, oğlu Marsel ile Bodrum'da tatil yapıyor. Anne - oğul, plajda oyun oynarken görüntülendi
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansu Tosun oğlu Marsel Köstendil ile birlikte Bodrum'da konakladıkları bir otelin iskelesinde görüntülendi.
- 2
Beyaz bir bikini giyen Cansu Tosun, gün boyunca oğlu Marsel ile ilgilendi.
- 3
Cansu Tosun, dört yaşındaki oğlu ile birlikte kumsala indi.
-
- 4
Birlikte kumda oyun oynayan anne - oğulun keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
- 5
Eşi ve oğluna eşlik etmediği görülen Erkan Kolçak Köstendil'in ise odasında dinlenmeyi tercih ettiği öğrenildi.