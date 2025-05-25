CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor... Avrupa kupaları yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren 5 maçın heyecanı yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19.00'daki 5 maçın canlı anlatımı HTSPOR'da... İşte karşılaşmaların canlı anlatım ve istatistikleri...
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı saat 19.00'da başlayan 5 maçla devam ediyor.
Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir Avrupa kupaları şansını sürdürmek, Alanyaspor ve Bodrumspor ile ligden düşmemek için galibiyet hedefliyor.
İşte Avrupa kupaları yarışı ile küme düşme hattını yakından ilgilendiren 5 maçın canlı anlatımı ve istatistikleri...
Beşiktaş - Ç.Rizespor
Trabzonspor - Samsunspor
Başakşehir - Adana Demirspor:
Konyaspor - Alanyaspor:
Kayserispor - Bodrum FK: