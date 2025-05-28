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        Haberler Bilgi Spor CANLI İZLEME EKRANI | Real Betis-Chelsea Konferans Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam Polonya'da zirveye çıkıyor. Real Betis ile Chelsea, kupayı müzesine götürmek için Wroclaw Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Premier Lig'i 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Chelsea, Avrupa'daki 9. zaferine ulaşmak istiyor. Real Betis ise tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 20:51 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:51
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        • 1

          Avrupa futbolunun üçüncü büyük organizasyonu olan Konferans Ligi’nde final vakti geldi. Real Betis ile Chelsea’yi karşı karşıya getirecek mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek; yardımcılıklarını ise Ibrisimbegovic ve Beljo üstlenecek. Dördüncü hakemlik görevinde ise Türkiye'den Halil Umut Meler yer alacak. İşte detaylar...

        • 2

          REAL BETİS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Johnny, Fornals, Antony, Isco, Ezzalzouli, Bakambu.

          Chelsea: Jörgensen, James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Dewsbury-Hall, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson.

        • 4

          İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

          Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor.

          Real Betis'te Fran Vieites ile Sabaly'nin durumları belirsiz. Ezequiel Avila, Bellerin, Llorente ve Marc Roca ise finalde forma giyemeyecek isimler.

          Chelsea'de de durumu maç saatinde belli olacak isimler Nkunku ve Guiu. Bu iki oyuncu dışında Wesley Fofana, David Fofana ve Kellyman, Real Betis'e karşı takımlarını yalnız bırakacak.

        • 5

          İKİ EKİP ARASINDAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ

          Real Betis ve Chelsea, resmi maçlarda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi.

          1997-1998 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda oynanan maçlarda Chelsea, Real Betis'i 2 maçta da mağlup etti. İspanya'daki maçı 2-1 kazanan İngiliz ekibi, sahasındaki mücadeleden de 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

          İki takım, 2005-2006 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı.

          Chelsea sahasında oynadığı mücadeleyi 4-0'lık galibiyetle tamamlarken, İspanya'daki müsabakayı Real Betis 1-0 kazandı.

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