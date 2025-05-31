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        Haberler Bilgi Spor CANLI İZLE TRT1 | PSG-Inter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        PSG-Inter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Dev finalde İtalyan devi Inter ile Fransız temsilcisi PSG karşı karşıya geliyor. Allianz Arena'da oynanacak mücadelede gözler Hakan Çalhanoğlu ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimlerde olacak. Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan İstvan Kovas yönetecek. Peki, PSG-Inter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG-Inter maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 16:33 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:33
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi bu gece belli oluyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG ile Hakan Çalhanoğlu’lu Inter, Avrupa'nın en prestijli kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek iki ekip, Allianz Arena’da final mücadelesi verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın saat ve yayın bilgileri belli oldu. İşte ayrıntılar...

        • 2

          PSG-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak PSG-Inter maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

        • 3

          PSG-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Allianz Arena'da oynanacak PSG-Inter maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        • 4

          PSG MUHTEMEL 11'İ

          Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

          INTER MUHTEMEL 11'İ

          Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

        • 5

          HAKAN İKİNCİ KEZ FİNALDE

          Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

          İKİNCİ İTALYAN-FRANSIZ FİNALİ

          1992/93 sezonundaki finalden sonra Fransa ve İtalya takımları arasında oynanacak ikinci final olacak. O maçta Marsilya, Milan'ı 1-0 yenmişti ve o maç da Münih'teki Olympiastadion'da oynanmıştı.

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