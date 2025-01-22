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        Haberler Bilgi Spor CANLI İZLE TRT 1 | Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı TRT 1 canlı şifresiz izle

        Avrupa Ligi Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izle: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda . Temsilcimiz Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde, Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının yayın saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Avrupa Ligi Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:15
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        • 1

          Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçına çıkacak Ole Gunnar Solskjaer Athletic Bilbao karşısında puan ve puanlar alarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, "Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı şifresiz canlı yayın sayfası...

        • 2

          BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

          Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk sınavına bu mücadeleyle çıkacak. Beşiktaş, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

          Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

          UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

          TRT 1 HD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 4A

          Frekans: 11.958

          Polarizasyon: V

          Sembol Oranı: 27500

          FEC: 5/6

          TRT 1 SD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 3A

          Frekans: 11.096

          Polarizasyon: H

          Sembol Oranı: 30000

          FEC: 5/6

          TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans

        • 6

          BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

          Siyah-beyazlı takımda Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek. Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamayacak.

        • 7

          İLK 11'LER!

          Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile.

        • 8

          Athletic Bilbao: Agirrezabala, Oscar de Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche, Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta.

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