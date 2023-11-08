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        Haberler Spor Futbol CANLI İZLE Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? 8 Kasım Şampiyonlar Ligi Bayern-GS maçı saat kaçta? - Futbol Haberleri

        Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern-GS muhtemel 11'ler

        Bayern Münih-Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih'e konuk oluyor. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip sahaya galibiyet için çıkacak. Maç için kritik saatlere girilmesiyle futbolseverlerin gözleri "Bayern Münih-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına çevrildi. İşte, Bayern Münih-Galatasaray maçına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:34
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında bugün Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak. Liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'le karşılaşacak olan temsilcimiz bu maçla hem rövanşı almak hem de son 16 turu yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Bayern Münih-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.

        • 3

          BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bayern Münih-Galatasaray maçı Exxen'den canlı yayınlanacak. Ancak daha önceki Manchester United, ve Bayern Münih maçları TV8,5 ekranından şifresiz yayınlanmıştı. Platformdaki teknik sorunun tekrar yaşanması durumunda TV8,5 ekranlarında şifresiz yayınlanma ihtimali bulunuyor.

        • 4

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Angelino, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

        • 5

          GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray (23:00)

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United (20:45)

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray (23:00)

        • 6

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 9 Puan

          2- Galatasaray / 4 Puan

          3- Manchester United / 3 Puan

          4- Kopenhag / 1 Puan

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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