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        Haberler Bilgi Spor CANLI GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI İZLE | Galatasaray-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı canlı izle!

        Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamında İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Cagliari maçı canlı yayın kanalı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Mücadelede Cimbom'un yeni transferi Leroy Sané'nin forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki Galatasaray-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte GS hazırlık maçı canlı izle linki ve mücadeleye ilişkin detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:03
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        • 1

          Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, kampın son hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Cagliari ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray’ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak renklerine bağladığı Leroy Sané'nin forma giyip giymeyeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray-Cagliari maçı canlı yayın izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

        • 2

          GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yani bu akşam oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray-Cagliari maçı, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport Plus platformuna üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

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        • 5

          LEROY SANE OYNAYACAK MI?

          Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sané, bu maçta forma giymeyecek. Kamp kadrosunda yer almayan yıldız ismin Avusturya kampından sonra takımla çalışmaya başlaması bekleniyor.

        • 6

          GALATASARAY KAMP KADROSU

          Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

        • 7

          2 HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK

          Galatasaray, Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek. Hazırlıklarına tesislerinde devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak

          Cimbom, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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