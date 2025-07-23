Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, kamptaki üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad Club ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu müsabakada takımını yalnız bırakacak. İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Gözler ise yeni transfer Jhon Duran'a çevrilmiş durumda. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? İşte Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı canlı yayın izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.