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        Haberler Bilgi Spor CANLI FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI İZLE | Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle!

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı canlı yayın kanalı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Mücadelede Kanarya'nın ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB hazırlık maçı canlı izle linki ve mücadeleye ilişkin detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:23
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        • 1

          Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, kamptaki üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad Club ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu müsabakada takımını yalnız bırakacak. İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Gözler ise yeni transfer Jhon Duran'a çevrilmiş durumda. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? İşte Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı canlı yayın izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

        • 2

          FENERBAHÇE- AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe-Al-Ittihad hazırlık maçı, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yani bu akşam oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE- AL ITTİHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE- AL ITTİHAD MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport Plus platformuna üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

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        • 5

          JHON DURAN OYNAYACAK MI?

          Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

          Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.

        • 6

          TAKIMDA 3 EKSİK

          Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

          Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımını yalnız bırakacak.

        • 7

          KAMP KADROSU

          İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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