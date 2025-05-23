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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos - Basketbol Haberleri

        CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

        Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenen THY Euroleague Dörtlü Finali'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertliler mücadeleden galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Dev maçın canlı skor takibi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:48
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        CANLI | F.Bahçe Beko - Panathinaikos
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        Euroleague'de Final Four (Dörtlü Final) bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başladı.

        Etihad Arena'da gerçekleştirilen Final Four'un (Dörtlü Final) ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, karşı karşıya geliyor.

        Günün ikinci maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile Fransa'yı temsil eden Monaco, TSİ 21.00'de parkeye çıkacak.

        CANLI SKOR

        FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS: 67-60 (4. PERİYOT OYNANIYOR)

        1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS: 22-14

        2. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS: 38-33

        3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS: 55-48

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        FENERBAHÇE İNTİKAM PEŞİNDE!

        Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sezon organize edilen dörtlü finalde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'sini 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupayı almıştı.

        Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamak Fenerbahçe Beko ise rakibinden rövanşı almak için parkeye çıktı.

        Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alan Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak.

        Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele ediyor.

        BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN TAKIMA DESTEK

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, önemli maçta takımını yalnız bırakmadı.

        Ali Koç, karşılaşmayı oğlu Kerim Rahmi Koç ile saha kenarındaki alandan takip etti.

        Fenerbahçe'nin efsane kalecisi, teknik direktör Volkan Demirel de Etihat Arena'ya gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.

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