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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 22 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Canlı altın fiyatları yatay seyirde! 22 Haziran 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle hafta sonu yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında artan gerilimin tetiklediği jeopolitik endişeler altın üzerinde doğrudan etkili oluyor. Dün ONS Altın 3 bin 350 dolar, gram altın 4 bin 278 lira ve çeyrek altın 7 bin 84 lira seviyesini gördü. Peki 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 07:37 Güncelleme: 22.06.2025 - 00:06
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