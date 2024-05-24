Altın fiyatları yükseliyor! 24 Mayıs canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, hafta boyunca değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçti. 24 Mayıs Cuma günü saat 07:30 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 330 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 417 TL'den alıcı buluyor. İşte, 24 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Haftaya 2 bin 500 seviyesinden başlayan gram altın bu hafta 2 bin 409 liraya kadar geriledi. Ancak altın fiyatları 24 Mayıs Cuma gününe yükselişle başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 24 Mayıs Cuma günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 417 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 949 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.416,71
Satış: 2.417,12
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.416,71
Satış: 2.330,40
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.866,74
Satış: 3.952,00
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.466,94
Satış: 15.759,65
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.709,30
Satış: 7.904,00
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.466,94
Satış: 15.759,65
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.254,77
Satış: 16.664,91
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.308,43
Satış: 1.728,21
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.221,69
Satış: 2.350,84