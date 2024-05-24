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        Haberler Bilgi CANLI altın fiyatları son dakika: 24 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL?

        Altın fiyatları yükseliyor! 24 Mayıs canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, hafta boyunca değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçti. 24 Mayıs Cuma günü saat 07:30 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 330 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 417 TL'den alıcı buluyor. İşte, 24 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 07:34 Güncelleme: 24.05.2024 - 07:34
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