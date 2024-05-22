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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları son dakika: 22 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL?

        Altın alacaklar dikkat: 22 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. 22 Mayıs Çarşamba günü güncel ons altın değeri 2 bin 418 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 499 TL'den alıcı buluyor. İşte, 22 Mayıs 2024 anlık altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 07:30 Güncelleme: 22.05.2024 - 07:30
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