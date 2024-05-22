ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 503 liradan yaparken; 22 Mayıs Çarşamba günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 498 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 092 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 083 TL'den alıcı buluyor.

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