Altın alacaklar dikkat: 22 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. 22 Mayıs Çarşamba günü güncel ons altın değeri 2 bin 418 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 499 TL'den alıcı buluyor. İşte, 22 Mayıs 2024 anlık altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
- 1
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları salı günü itibarıyla düşüşe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 503 liradan yaparken; 22 Mayıs Çarşamba günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 498 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 092 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 083 TL'den alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.497,69
Satış: 2.498,12
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.417,23
Satış: 2.417,60
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.995,53
Satış: 4.083,64
- 6
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.985,20
Satış: 16.287,76
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.966,09
Satış: 8.167,29
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.985,20
Satış: 16.287,76
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.555,82
Satış: 16.973,36
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.332,78
Satış: 1.760,12
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.261,26
Satış: 2.397,48