Gram altın 2 bin 500 lirayı aştı! 21 Mayıs canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya değer artışıyla başladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasının yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin de etkisiyle altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını dile getirdi. 20 Mayıs Pazartesi günü saat 15:40 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 428 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 500 TL sınırını aştı. İşte, 21 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış tablosu...
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Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve banka yetkililerinin geçen hafta "tedbirli" yönlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, bu hafta yapılacak sözle yönlendirmeleri ve Fed'in son toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını belirtti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.
Öte yandan, İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ayrıca Suudi Basın Ajansı, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceğini açıkladı.
Bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 420 ve 2 bin 400 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 500 liradan yaparken; 20 Mayıs Pazartesi günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 503 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 088 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 093 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.503,54
Satış: 2.503,94
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.427,98
Satış: 2.428,30
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.005,67
Satış: 4.093,94
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.022,68
Satış: 16.325,66
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.986,30
Satış: 8.187,87
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.022,68
Satış: 16.325,66
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.581,34
Satış: 16.999,52
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.344,83
Satış: 1.765,02
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.281,67
Satış: 2.405,50