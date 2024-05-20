Gram altın 2 bin 500 lirayı aştı! 20 Mayıs Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya değer artışıyla başladı. 20 Mayıs Pazartesi günü altının ons fiyatı 2 bin 435 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 500 TL sınırını aştı. İşte, 20 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış tablosu...
- 1
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın fiyatı yeniden 2 bin 500 lira seviyesini aştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 500 liradan yaparken; 20 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 529 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 088 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 136 TL'den alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.529,60
Satış: 2.529,94
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.434,78
Satış: 2.435,20
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.047,36
Satış: 4.136,46
- 6
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.189,45
Satış: 16.495,23
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.069,43
Satış: 8.272,91
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.189,45
Satış: 16.495,23
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.512,30
Satış: 16.928,78
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.353,01
Satış: 1.780,63
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.294,15
Satış: 2.427,46