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        Haberler Kısayol CANLI Altın fiyatları son dakika: 20 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL?

        Gram altın 2 bin 500 lirayı aştı! 20 Mayıs Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya değer artışıyla başladı. 20 Mayıs Pazartesi günü altının ons fiyatı 2 bin 435 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 500 TL sınırını aştı. İşte, 20 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 07:32 Güncelleme: 20.05.2024 - 07:32
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