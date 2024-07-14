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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 14 Temmuz 2024! Altın fiyatları yükseldi! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlar yükseliyor! 14 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın birkaç gündür yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Altın fiyatları, haftaya düşüş ile başlasa da rekor seviyesinde artarak kendi sınırını geçti. Bugün gram altın 2 bin 561 TL'den, çeyrek ise 4 bin 97 TL'den işlem görüyor. İşte, 14 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 07:43 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:43
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