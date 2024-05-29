Altın fiyatları yükseliyor! 29 Mayıs 2024 Canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları, uzun bir süredir dalgalı bir ivme yaşıyor. Gün içerisinde bazen yükselen, bazen de düşen altın dikkatli bir takip gerektiriyor. Çarşamba günü gram altın 2 bin 440 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 905 liradan işlem görüyor. İşte, 29 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Altın alıp satacakların, her işlemden önce kuru kontrol etmesinde fayda var çünkü fiyatlarda yaşanan dalgalanma, tabloyu bir anda değiştirebiliyor. İşte, 29 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın dün 2 bin 429 liradan kapanış yaparken, bugün 2 bin 440 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise dün 3 bin 973 lira iken, Çarşamba güne 3 bin 905 liradan giriş yapıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.440,99
Satış: 2.441,30
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.356,86
Satış: 2.357,21
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.905,58
Satış: 3.991,52
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.622,33
Satış: 15.917,27
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.786,75
Satış: 7.983,05
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.622,33
Satış: 15.917,27
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.077,38
Satış: 16.483,14
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.305,94
Satış: 1.723,41
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.217,65
Satış: 2.343,83