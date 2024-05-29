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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 29 Mayıs 2024: Altın yükseliyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükseliyor! 29 Mayıs 2024 Canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları, uzun bir süredir dalgalı bir ivme yaşıyor. Gün içerisinde bazen yükselen, bazen de düşen altın dikkatli bir takip gerektiriyor. Çarşamba günü gram altın 2 bin 440 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 905 liradan işlem görüyor. İşte, 29 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 08:26 Güncelleme: 29.05.2024 - 08:26
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