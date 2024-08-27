Altın fiyatları güncel rakamlar 28 Ağustos 2024: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın ikinci işlem gününde de araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken altın fiyatları rotayı yukarı çevirdi. Ons altın, tekrar 2500 bandının üzerine yerleşirken; gram altın fiyatı ise 2.747 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 28 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları son durum…
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Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Alış satış değerleri yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası ''28 Ağustos 2024 Çarşamba bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu yanıt arıyor. Anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 15.30 itibarıyla 2.747 liradan, cumhuriyet altını ise 17.582 liradan işlem görüyor. İşte 28 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 2 bin 747 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 395 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
2.747,2750
2.747,7020
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- 4
ALTIN/ONS FİYATI
2.512,1000
2.512,4600
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.395,9000
4.492,7400
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
17.580,9400
17.913,5800
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- 7
YARIM ALTIN FİYATI
8.768,97
8.989,85
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ZİYNET ALTINI FİYATI
17.592,92
17.924,71
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ATA ALTIN FİYATI
18.514,60
18.975,96
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- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.508,83
1.955,87
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.547,35
2.683,58
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GREMSE ALTIN FİYATI
45.249,00
45.702,00
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