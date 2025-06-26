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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 26 HAZİRAN: Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 26 Haziran bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 26 Haziran Perşembe günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yaşanan değer artışıyla birlikte yatırım yapmak ya da hediyelik takı almak isteyenler güncel altın fiyatları alış - satış tablosunu inceliyor. Özellikle "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alabileceğine dair haberlerin ardından artan belirsizlik nedeniyle yükselişe geçti. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:58
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