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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Altında yükseliş başladı! 5 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 5 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?

        Hafta sonu altın fiyatları en çok araştırılan konu başlığı arasında yer almayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, enflasyon, Dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler, altın fiyatlarının seyrini belirliyor. En son gram altın 4.273 lira iken çeyrek altın fiyatı 6.838 TL'den işlem görmüştü. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık olarak değişebiliyor. Peki 5 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış-satış rakamlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 08:01 Güncelleme: 05.07.2025 - 08:48
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